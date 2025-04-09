Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван топ-5 продуктов, больше всего подешевевших в Башкирии с начала 2025 года

В Башкирии с начала 2025 года подешевели яйца, гречка, курица, рис и соль.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала текущего года подешевели пять ключевых продовольственных товаров. Как следует из отчета Росстата, наибольшее снижение цен коснулось куриных яиц — их стоимость упала на 13,3%, и теперь десяток в среднем можно приобрести за 86,82 рубля.

Значительно снизились цены и на другие продукты: гречневая крупа подешевела на 4,9% (до 50,15 рубля за килограмм), курица (кроме окорочков) — также на 4,9% (189,88 рубля за килограмм). Кроме того, на 3,5% стала дешевле шлифованный рис (106,68 рубля), а цена на соль снизилась на 2,8% (13,45 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.