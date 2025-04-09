Назван топ-5 продуктов, больше всего подешевевших в Башкирии с начала 2025 года

Значительно снизились цены и на другие продукты: гречневая крупа подешевела на 4,9% (до 50,15 рубля за килограмм), курица (кроме окорочков) — также на 4,9% (189,88 рубля за килограмм). Кроме того, на 3,5% стала дешевле шлифованный рис (106,68 рубля), а цена на соль снизилась на 2,8% (13,45 рубля).