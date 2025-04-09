Парад Победы в Москве в 2025 году: ожидаются иностранные военные

Каждый год огромное количество граждан России задаются одним и тем же вопросом — как оказаться на Красной площади во время Парады Победы в Москве. Однако ответ нерадостный: если вы не ветеран Великой Отечественной войны или хотя бы не его родственник или вдова, не министерский работник, не труженник тыла, не военный чиновник или не лидер какой-либо страны — никак. Увы, Красная площадь не способна вместить более двух тысяч человек на трибунах, а желающих в огромное количество раз больше.