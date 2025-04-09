Парад Победы в Москве в 2025 году: ожидаются иностранные военные

Масштабный повод действительно требует масштабных действий. Читайте в нашем материале, стоит ли ожидать Парад Победы в Москве в 2025 году.
Будет ли парад Победы в 2025 году
В конце прошлого года президент России Владимир Путин предложил в 2025-м пропагандировать триумф над нацистами как общечеловеческое благо. А после российский лидер пообещал гражданам на 9 Мая небывалый масштаб мероприятия и подчеркнул важность детальной подготовки к празднованию.
«Мы обязаны сделать все, чтобы 80-летие Великой Победы стало событием национального масштаба, объединяющим всех граждан страны», — заявил Владимир Путин.
Когда пройдет парад Победы на Красной площади в 2025 году
Парад Победы на Красной площади в 2025 году ожидается традиционно 9 мая. Более точной информации о планах на мероприятие пока не сообщали.
Как пройдет парад в честь 80-летия Победы в Москве
В прошлом сезоне во время Парада Победы по Красной площади прошлись больше девяти тысяч человек, проехалось примерно 75 единиц военной техники и вооружения, а в небо взмыла авиация Воздушно-космических сил России. О количестве участников мероприятия в этом году пока не сообщалось.
Но помощник лидера России Юрий Ушаков заявлял, что в Параде Победы в Москве в 2025 году, вероятнее всего, примут участие представители Северной Кореи. Также известно, что российский глава Владимир Путин отправил военным подразделениям государств Организации договора о коллективной безопасности приглашения принять участие в 80-летии Победы. Некоторое время назад Сербия сообщила о том, что направит почетный караул на Парад в Москве.
Расписание репетиций парада Победы в Москве
Дни прогонов Парада Победы в Москве в 2025 году пока не указывались. Известно лишь, что личный состав Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций России оттачивает строевые элементы для мероприятия еще с 2024-го.
В прошлом сезоне подготовка началась в апреле, а затем два раза велась в мае. Во второй месяц весны пешие расчеты, военная техника и авиация тренировались на Алабинском полигоне. В мае репетиции перекочевали на улицы столицы — для автомобилистов перекрывались Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Большая Никитская и не только.
Как попасть на парад Победы на Красной площади
Каждый год огромное количество граждан России задаются одним и тем же вопросом — как оказаться на Красной площади во время Парады Победы в Москве. Однако ответ нерадостный: если вы не ветеран Великой Отечественной войны или хотя бы не его родственник или вдова, не министерский работник, не труженник тыла, не военный чиновник или не лидер какой-либо страны — никак. Увы, Красная площадь не способна вместить более двух тысяч человек на трибунах, а желающих в огромное количество раз больше.
Официальные билеты и приглашения
Президент России Владимир Путин пригласил в Москву на предстоящий День Победы глав стран Содружества Независимых Государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Также российский лидер выразил желание видеть первых лиц стран Антигитлеровской коалиции и некоторых других государств.
Так, на сегодня желание посетить Парад Победы в Москве уже успели выразить председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сербский президент Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеров недружественных стран на мероприятие в честь 80-летия Победы не приглашали, но будут рады видеть всех, кто по собственной воле захочет отдать дань уважения истории.
Где можно увидеть парад без пропуска
Хороший вариант посмотреть на Парад Победы на Красной площади не по телевизору — занять местечко поблизости. В прошлые годы москвичи и гости столицы любовались мероприятием воочию у станций метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская» и «Баррикадная».
Где и как смотреть трансляцию парада Победы в 2025 году
Как правило, трансляцию Дня Победы в Москве ведут все федеральные каналы. Также за мероприятием в прямом эфире можно будет наблюдать в Сети.
История первого Парада Победы 24 июня 1945 года
Дебютный Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года стартовал с конного выезда из ворот Спасской башни маршала Советского Союза Георгия Жукова и его встречи с героем Великой Отечественной войны маршалом Константином Рокоссовским. Шествие тогда запустил сводный полк Карельского фронта под командованием маршала Кирилла Мерецкова.
Интересные факты о параде Победы
- Участниками первого Парада Победы могли стать только герои с презентабельной внешностью и ростом от 170 сантиметров.
- На 50-й юбилей Победы, в 1995 году, на Красной площади повторили действа первого Парада.
- Крайний раз ветераны Великой Отечественной войны прошагали по Москве строем на параде Победы в 2000 году.
- В 2010 году ряды строев Парада Победы в российской столице впервые пополнили военные-иностранцы.
- В 2011 году в Параде Победы в Москве приняли участие рекордное количество человек — почти 20 тысяч.