Запуск парома между Сочи и Трабзоном снова перенесли

На линии планируется использовать паром Sea Bridge, рассчитанный на перевозку до 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 креслами экономкласса. Время в пути составит около 12 часов, рейсы планировались по понедельникам и четвергам. При высоком спросе компания не исключает увеличения частоты рейсов и задействования второго судна. Подготовка корабля завершена, однако дата первого рейса по-прежнему не определена.