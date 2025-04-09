МАРТ нашел нарушения в 77% магазинах популярной торговой сети Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования проводит, как сообщается на его сайте, выборочную проверку магазинов популярной торговой сети. Речь идет про ООО «Санта Ритейл». Сотрудники МАРТ проверяют торговые точки ритейлера в более чем десятке городов Беларуси, а также в Гомельском районе.
«Нарушения о торговле установлены практически в каждом объекте (77%). В 33% проверенных объектах — несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации, в том числе в продаже отсутствовали крахмал, капуста белокочанная, огурцы, яблоки свежие, картофель», — информирует МАРТ.
Помимо этого, в семи магазинах проверяющие нашли в продаже продукты с истекшим сроком годности. Выявлены факты отсутствия ценников на ряд товаров. Также молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Косичка» был выложен для продажи без обязательной информационной надписи «Продукты с заменителем молочного жира». Данные результаты являются промежуточными, проверка продолжается.
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