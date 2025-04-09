МАРТ нашел нарушения в 77% магазинах популярной торговой сети Беларуси

Помимо этого, в семи магазинах проверяющие нашли в продаже продукты с истекшим сроком годности. Выявлены факты отсутствия ценников на ряд товаров. Также молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Косичка» был выложен для продажи без обязательной информационной надписи «Продукты с заменителем молочного жира». Данные результаты являются промежуточными, проверка продолжается.