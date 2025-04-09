Минюст проверяет, может ли включить телеведущего Урганта в реестр иноагентов

«Я просто исхожу из того, что молчуны и ждуны, которые сидят и ждут окончания специальной военной операции и надеются на продолжение своей экономической деятельности, они заслуживают особого внимания. Чем они занимаются, как зарабатывают, на какие средства живут, какие планы имеют. Поэтому пусть компетентные органы проверят», — сказал он.