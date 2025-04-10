Автобусы пустят до кладбищ в Самаре

В Самаре во время религиозных праздников будут работать автобусы, курсирующие до кладбищ, сообщают в мэрии. Они выйдут на маршруты 20, 27, 29 апреля, а также 9 мая и 7 июня. Первые рейсы запланированы на 07:00, завершающие в 15:00, а контрольные в 15:30.