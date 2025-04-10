Автобусы пустят до кладбищ в Самаре

В Самаре во время религиозных праздников будут работать автобусы, курсирующие до кладбищ, сообщают в мэрии. Они выйдут на маршруты 20, 27, 29 апреля, а также 9 мая и 7 июня. Первые рейсы запланированы на 07:00, завершающие в 15:00, а контрольные в 15:30.
Кроме того, в эти дни перекроют улицы Авроры, Аэродромную, Ставропольскую и Новосельскую.
Автобусы будут курсировать по 8 маршрутам в формате экспресса: № 4к пойдет от п. Управленческий до кладбища «Лесное», № 27к — от площади Кирова до кладбища «Зубчаниновское», № 36д — от Хлебной площади до кладбища «Рубежное», № 36ю — от кладбища «Южное» до кладбища «Рубежное».
Автобусы № 63э будут перевозить горожан от автостанции «Аврора» до кладбища «Рубежное», № 67к — от п. Мехзавод до кладбища «Лесное», 77д — от Хлебной площади до кладбища «Южное», а № 129э — от автостанции «Аврора» до кладбища «Южное».