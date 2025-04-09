Неизвестная фотография Лукашенко в молодости нашлась дома у белоруса

Неизвестная фотография президента Беларуси Александра Лукашенко в молодости нашлась дома у белоруса. В конце 2024 года Лукашенко посетил Всебелорусский слет студенческих отрядов, где была показана интерактивная выставка об истории студотрядовского движения Беларуси.
Тогда организаторы масштабного форума отыскали копию снимка, на котором был запечатлен Лукашенко, который много лет назад трудился на мелиоративном канале в Быховском районе. Увы, тогда констатировали: оригинала снимка найти не нашлось.
Как пишет БелТА, сделать это удалось: оригинал этой фотографии принадлежит Анатолию Дудалю.
— В 1974 году я поехал в строительный отряд, который занимался мелиорацией. И там я впервые увидел Александра Лукашенко. Он учился на истфаке. В студенческом отряде и состоялось наше знакомство, — поделился воспоминаниями Анатолий Дудаль.
Как констатировал мужчина, та работа была сопряжена с серьезной физнагрузкой.
— Александр Григорьевич — крепкий такой, вот мы с ним все и таскали. Мы не то, чтобы дружили, просто у нас была общая работа, — отметил Анатолий Дудаль.
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