Глава ФНС рассказал о «профессионалах», помогающих уклоняться от налогов

«Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая “техническая” компания, а часть “площадки”. Эти знания позволяют нам совместно коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов “площадок” — конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже “бумажного” НДС», — сказал глава ФНС.