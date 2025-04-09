Глава ФНС рассказал о «профессионалах», помогающих уклоняться от налогов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Площадки для налоговых махинаций в РФ становятся более профессиональными, требуется совместная работа налоговых органов и силовых ведомств для их выявления, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства.
«За последние годы компании, которые уклоняются от уплаты налогов, прибегают к услугам “профессионалов”, так называемых “площадок” по НДС, а не технических однодневок, как раньше», — сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба ФНС.
«Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и “бумажный НДС”, и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», — пояснил он.
Однако, по словам Егорова, налоговой службе совместно с силовыми ведомствами удается решать эту проблему.
«Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая “техническая” компания, а часть “площадки”. Эти знания позволяют нам совместно коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов “площадок” — конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже “бумажного” НДС», — сказал глава ФНС.
Вместе с тем приоритетом он назвал предупреждение налоговых правонарушений. «Это предполагает изменение форматов взаимодействия с налогоплательщиком, более активное использование различных форм профилактического воздействия, а также повышение эффективности контрольно-аналитической работы. Данные направления тесно взаимосвязаны и служат достижению общей цели — сделать непривлекательным и опасным использование налоговых схем», — заявил он.