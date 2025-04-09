Породы мантии с обратной стороны Луны оказались неожиданно «сухими»

Изучение образцов пород мантии с видимой стороне Луны указывает на то, что она содержит от 1 до 200 мг воды на каждый грамм этих минералов, что в разы или даже в десятки раз выше аналогичного показателя обратной стороны спутника Земли. Данные различия, по мнению ученых, возникли в то же время и по тем же причинам, как и известные расхождения в концентрации тория и некоторых других элементов в коре полушарий Луны.