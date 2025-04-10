В Волгограде провели уникальную нейрохирургическую операцию

Сложнейшая операция проводилась главным нейрохирургом ЮФО, возглавляющим нейрохирургический центр ВОКБ № 1 Петром Кушнируком и нейрохирургом НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Натальей Полуниной.
Как пояснили специалисты, кавернозные мальформации, представляющие собой сложную патологию сосудистой системы, являются серьезным заболеванием, которое может вызвать опасные для жизни кровоизлияния и привести к стойкому неврологическому дефициту.
Такие операции, как хирургическое вмешательство в ствол головного мозга, считаются одними из самых сложных в современной нейрохирургии, поскольку здесь сконцентрировано множество жизненно важных нервных структур.
Успешно проведенная волгоградскими врачами операция по удалению кавернозной мальформации свидетельствует о высоком профессионализме региональной нейрохирургической службы.
Согласно информации, полученной от медицинского персонала, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное и в ближайшее время планируется ее выписка.