Специалисты Роспотребнадзора прокомментировали информацию о массовом скоплении клещей в Стерлитамаке

По данным ведомства, на 7 апреля в медицинские учреждения Стерлитамака по поводу укусов клещей обратились 13 человек. Лабораторные исследования девяти особей не выявили случаев заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом. Специалисты предполагают, что на видео запечатлен степной иксодовый клещ, характерный для юга европейской части России, Западной Сибири, Крыма, Кавказа (включая Закавказье), а также Среднего и Нижнего Поволжья.