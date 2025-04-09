Специалисты Роспотребнадзора прокомментировали информацию о массовом скоплении клещей в Стерлитамаке

В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с массовым скоплением клещей, которое, как утверждается на записи, снято в окрестностях башкирского города Стерлитамака. Роспотребнадзор республики сообщил, что ситуация с клещевой активностью в регионе пока соответствует среднемноголетним показателям.
По данным ведомства, на 7 апреля в медицинские учреждения Стерлитамака по поводу укусов клещей обратились 13 человек. Лабораторные исследования девяти особей не выявили случаев заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом. Специалисты предполагают, что на видео запечатлен степной иксодовый клещ, характерный для юга европейской части России, Западной Сибири, Крыма, Кавказа (включая Закавказье), а также Среднего и Нижнего Поволжья.
Роспотребнадзор напоминает жителям республики о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесных и парковых зон. Рекомендуется носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры каждые 15−20 минут. При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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