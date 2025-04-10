Свободные участки на 6 улицах Воронежа отдадут под застройку

В Воронеже задались вопросами эффективного использования земельных ресурсов в черте города. Комиссия, заседавшая 9 апреля в правительстве региона, определила, где есть свободные участки и что с ними делать.
В итоге чиновники решили несколько участков по улицам Чебышева, Ленинградской, 9 Января, Теплоэнергетиков, Карпинского, Кемеровской отдать под жилищную застройку.
Свободные территории на улице Лидии Рябцевой — определить под промышленные нужды, \на улице Матросова — под бытовое обслуживание, участок на улице Никитинской в центре Воронежа — благоустроить и сделать там сквер, а на Остужева около водохранилища — использовать для спортивных объектов.