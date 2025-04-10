Свободные участки на 6 улицах Воронежа отдадут под застройку

Свободные территории на улице Лидии Рябцевой — определить под промышленные нужды, \на улице Матросова — под бытовое обслуживание, участок на улице Никитинской в центре Воронежа — благоустроить и сделать там сквер, а на Остужева около водохранилища — использовать для спортивных объектов.