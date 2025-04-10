В четырех районах Петербурга с 10 апреля введут дорожные ограничения

В Василеостровском районе вплоть до 25 августа 2026 года будет перекрыт участок набережной Лейтенанта Шмидта (от 6-й и 7-й линий В. О. до 8-й и 9-й линий В. О.), а также участок Академического переулка от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий В. О.