Очистные сооружения в Цимлянске сдадут летом 2025 года

Строительство новых очистных сооружений в Цимлянске вышло на финишную прямую. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, объект готов на 86% и будет сдан в эксплуатацию летом 2025 года.
— Все работы идут строго по графику, — отметил Ревенко в своем Telegram-канале. — Выделенные в 2023—2024 годах средства освоены полностью, на 2025 год предусмотрено дополнительное финансирование 136,9 млн рублей.
Уже выполнены масштабные работы, специалисты проложили 13,5 км трубопроводов, установили шесть колодцев и смонтировали десять железобетонных камер.
— В процессе реализации проекта возникла необходимость в дополнительных работах, — пояснил замгубернатора. — Все изменения уже учтены в планах на текущий год.
Проект реализуется при поддержке Министерства строительства Ростовской области. Новые очистные сооружения значительно улучшат экологическую ситуацию в городе.