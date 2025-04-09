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Очистные сооружения в Цимлянске сдадут летом 2025 года

Цимлянск получит современные очистные сооружения уже этим летом.
Источник: Комсомольская правда

Строительство новых очистных сооружений в Цимлянске вышло на финишную прямую. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, объект готов на 86% и будет сдан в эксплуатацию летом 2025 года.

— Все работы идут строго по графику, — отметил Ревенко в своем Telegram-канале. — Выделенные в 2023—2024 годах средства освоены полностью, на 2025 год предусмотрено дополнительное финансирование 136,9 млн рублей.

Уже выполнены масштабные работы, специалисты проложили 13,5 км трубопроводов, установили шесть колодцев и смонтировали десять железобетонных камер.

— В процессе реализации проекта возникла необходимость в дополнительных работах, — пояснил замгубернатора. — Все изменения уже учтены в планах на текущий год.

Проект реализуется при поддержке Министерства строительства Ростовской области. Новые очистные сооружения значительно улучшат экологическую ситуацию в городе.