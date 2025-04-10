Власти Петербурга закрыли нелегальный ларек с вейпами на Невском

В Петербурге депутаты обсудили вопрос о незаконном размещении ларьков. Председатель ЗакСа Александр Бельский возмутился установленной торговой точкой на Невском проспекте. Более того, ларек находился на территории жилого дома. По его словам, несогласованные торговые палатки портят вид исторического центра. После обращения проблемный павильон демонтировали.
— Я не против ларьков как таковых — это удобная и востребованная форма торговли. Но я убежден, что процесс их установки должен быть упорядочен, а внешний вид обязан соответствовать «лицу» нашего прекрасного города, — подчеркнул спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский.
Также глава парламента уточнил, что это не единственный случай подобного нарушения. Несколько лет назад в Приморском районе рядом с многоквартирным домом незаконно установили морской контейнер и открыли внутри парикмахерскую. Депутаты намерены системно решить проблему самовольных торговых точек в Петербурге.