Власти Петербурга закрыли нелегальный ларек с вейпами на Невском

— Я не против ларьков как таковых — это удобная и востребованная форма торговли. Но я убежден, что процесс их установки должен быть упорядочен, а внешний вид обязан соответствовать «лицу» нашего прекрасного города, — подчеркнул спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский.