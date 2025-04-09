На Мальте нашли следы древнейших в континентальной Европе мореплавателей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Антропологи обнаружили у берегов острова Мальта свидетельства того, что этот клочок суши были заселен охотниками-собирателями как минимум 8,5 тыс. лет назад, примерно за 1 тыс. лет до того, как на острове появились первые следы земледельческой цивилизации. Первым мореплавателям Европы пришлось проплыть как минимум 100 километров, чтобы достичь берегов Мальты, сообщила пресс-служба австралийского Университета Гриффита.
«Данное открытие позволяет нам расширить продолжительность доисторической эпохи на Мальте примерно на 1 тыс. лет. Также оно свидетельствует о необходимости заново оценить то, какими мореплавательскими навыками обладали последние охотники-собиратели Европы, а также повторно изучить то, как были связаны друг с другом их группы, как они влияли на окружающую среду», — заявила профессор Университета Мальты Элеанор Скерри, чьи слова передает пресс-служба Университета Гриффита.
Как отмечают ученые, до настоящего времени историки и антропологи считали, что остров Мальта был впервые заселен примерно 7,4 тыс. лет назад, когда на его территорию проникли одни из первых фермеров Европы. Они оставили после себя набор уникальных артефактов и памятников культуры, аналогов которых нет в континентальной Европе, а также набор из нескольких масштабных мегалитических храмов и каменных монументов.
Исследователи выяснили, что эти фермеры были далеко не первыми обитателями архипелага. Ученые пришли к такому выводу в ходе раскопок, которые проводились в одном из гротов у берегов региона Латния в северной части острова Мальта. В то время уровень Средиземного моря был на 25 м ниже, чем сегодня, из-за чего древнее побережье острова и многие спрятанные в его грунте следы пребывания человека оказались на морском дне.
В этом углублении в горных породах ученые обнаружили несколько десятков орудий труда, множество скоплений пепла из очагов, а также кости большого числа сухопутных и морских животных, панцири моллюсков и кости рыб. Огромное число и плотность этих останков, среди которых были кости красных оленей, тюленей и тысячи раковин моллюсков, указывает на то, что оставившие их люди были охотниками-собирателями, а не фермерами.
Возраст самых древних раковин моллюсков, как обнаружили антропологи, составляет порядка 8,6 тыс. лет, что говорит о раннем проникновении человека на Мальту и о наличии у древних охотников-собирателей неожиданно «продвинутых» способностей к мореплаванию и добыче пищи в море. Что заставило их преодолеть как минимум 100 км, отделяющих Мальту от Сицилии, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что причиной этого могли послужить некие социальные потрясения, связанные с «неолитической революцией» и появлением земледелия.