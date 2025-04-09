На Мальте нашли следы древнейших в континентальной Европе мореплавателей

Исследователи выяснили, что эти фермеры были далеко не первыми обитателями архипелага. Ученые пришли к такому выводу в ходе раскопок, которые проводились в одном из гротов у берегов региона Латния в северной части острова Мальта. В то время уровень Средиземного моря был на 25 м ниже, чем сегодня, из-за чего древнее побережье острова и многие спрятанные в его грунте следы пребывания человека оказались на морском дне.