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Мегакурорт «Золотые пески» в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. По завершении строительства новый курортный комплекс «Золотые пески» в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую часть водопотребления города, так что воды хватит на всех. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил гендиректор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

Источник: Reuters

По его словам, Евпатория обеспечивается водой за счет подземных водозаборов Ивановский и Чеботарский, «которые имеют хорошие дебиты, поэтому проблем не будет никаких».

«При суточном водопотреблении города Евпатории порядка 50 тысяч кубов воды весь комплекс “Золотые пески” заберет максимум пять. Мы это понимаем по выданным техусловиям, по объемам, которые нам застройщики дают по водоснабжению, по водоотведению… Соответственно, воды хватит», — заверил Новик.

В новый морской курорт «Золотые пески» в Крыму инвесторы вложат 60 млрд.

Ранее он рассказал, как строят новый кольцевой и ремонтируют магистральный водоводы в Евпатории, которые позволят избавиться от масштабных проблем с водой и подключить новых абонентов микрорайонов, которые до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением.