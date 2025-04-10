Мегакурорт «Золотые пески» в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. По завершении строительства новый курортный комплекс «Золотые пески» в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую часть водопотребления города, так что воды хватит на всех. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил гендиректор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.