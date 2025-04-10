Волгоградцам рекомендуют готовиться к ухудшению воды из-за паводка

Таяние снегов и образующиеся талые воды несут вместе с собой в реки и водоемы множество мусора. Наибольшая опасность ждет те районы, где поблизости от источников питьевого водоснабжения находятся нефтебазы, скотомогильники, производства и склады ядохимикатов и пестицидов. Четкого прогноза, насколько сильно ухудшится качество воды из-под крана, специалисты дать не могут. Но предупреждают — мутность ресурса может вырасти в 50−70 раз или с 2 мг/л примесей до 100−150 мг/л. Цвет воды также может измениться — по научным показателям с 5 градусов до 70.