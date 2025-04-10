Возле Пулково заметили чибиса. Птицу можно отличить по черно-белому окрасу и длинному хохолку

Чибис в полном одиночестве прогуливался по пустырю. Пернатый привлек внимание своим черно-белым окрасом и длинным тонким хохолком. Вероятно, пигалица лишь недавно вернулась в наш регион после зимовки в более теплом месте.
В прошлом году первых чибисов в Петербурге увидели в начале марта.
В последние десятилетия популяция чибисов в Петербурге и Ленинградской области значительно увеличилась. Птицы проводят зимы в Западной Европе, а в начале весны возвращаются для гнездования. Обычно пигалицы выводят птенцов в полях и поймах рек.