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Возле Пулково заметили чибиса. Птицу можно отличить по черно-белому окрасу и длинному хохолку

Петербуржцы заметили чибиса возле парковки аэропорта Пулково в среду, 9 апреля. Кадрами птицы поделился с «Фонтанкой» читатель.

Чибис в полном одиночестве прогуливался по пустырю. Пернатый привлек внимание своим черно-белым окрасом и длинным тонким хохолком. Вероятно, пигалица лишь недавно вернулась в наш регион после зимовки в более теплом месте.

В прошлом году первых чибисов в Петербурге увидели в начале марта.

В последние десятилетия популяция чибисов в Петербурге и Ленинградской области значительно увеличилась. Птицы проводят зимы в Западной Европе, а в начале весны возвращаются для гнездования. Обычно пигалицы выводят птенцов в полях и поймах рек.