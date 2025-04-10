В Перми подростков пытаются выгнать из ТЦ. Но куда им идти?

Картина, привычная для большинства больших городов страны, — подростки сотнями тусуются в ТЦ, особенно когда на улице холодно. Так, в большом торговом центре, расположенном на городской эспланаде Перми, во время недавнего рейда полицейские насчитали почти 200 ребят.
Мальчишки и девочки примерно от 12 до 17 лет группами по три-четыре или по семь-восемь человек рассаживаются стайками, как воробьи, на лавках, занимают места в залах фуд-корта. Покупают ребята мало чего, а просто болтают или, как они сами выражаются, «тупят в телефоне».
Новый, будто с иголочки, Молодежный центр пустует, а в ТЦ неподалеку в это же время тусуются подростки.
Посетители и охрана ТЦ недовольны нашествием тинейджеров: занимают все лавочки, иногда шумят, бывает, хулиганят. И вывод напрашивается простой: а взять и выгнать «всю эту малолетнюю шпану на улицу».
Но по закону, если подростки ничего противоправного не делают, выгнать их не имеют права. Вот и во время этого рейда полицейские ограничились профилактическими беседами. Детям дали советы посещать кружки, секции, читать дома книги — в общем, бесцельно не прожигать время.
Формально заняться чем-то полезным в Перми возможностей полно. Так, здесь есть два детских дворца, 30 спортивных школ, восемь музыкальных, шесть художественных и еще десять специализированных центров для подростков. А недавно в самом центре города, как раз не так далеко от одного из ТЦ, где любят собираться дети, открыли новенький Молодежный центр. Но вот что показательно: когда корреспондент «РГ» заглянул туда на днях, красивый, будто с иголочки центр пустовал, а в ТЦ в это же время вовсю тусовались подростки.
Почему, казалось бы? Да потому что Молодежный центр рассчитан главным образом на большие официозные мероприятия. А еще здесь показывают мультфильмы и кино. На многие из них ходят разве что всем классом, по разнарядке. Но они понимают, что от них ничего не зависит и их мнением никто не интересуется. Галочку о посещении подростками очередного слета или форсайт-сессии, конечно, кто-то потом поставит. Ну, а сами подростки после пойдут туда, где им привычнее и комфортнее.
— Ну, а куда еще идти, особенно зимой и весной? — говорит пермячка Света, которой 16 лет. — На улице много не погуляешь — холодно. Дома у кого-нибудь собраться, так мешать будем родителям. Вот и идем в ТЦ. Тут тепло, а если есть деньги, то и купить какой-нибудь вкусной еды.
В какой-то степени ТЦ стали сегодня альтернативой подъездам, в которых подростки собирались в прошлые годы.
— Моему сыну 15 лет, — говорит пермяк Сергей Плюснин. — Он два-три раза в неделю уходит погулять с друзьями. Говорит, что собираются в торговом центре. Для меня это нормально, по крайней мере там есть охрана и, случись что, сын будет под присмотром. Я в его возрасте тоже тусил с друзьями, но ТЦ тогда не было, и мы собирались на чердаках или в подвалах. Пусть пока «болтаются» там. Скоро лето, пойдет подрабатывать где-нибудь.
Еще одна причина, по которой подростки не следуют советам пойти стройными рядами в кружки и секции, — они лишь формально считаются бесплатными. Стоит ли удивляться, что у сотен подростков и выбора особого нет — сидеть взаперти дома или убивать время в наполненном «движухой» торговом центре. Здесь они самостоятельны, знают все ходы-выходы и, самое главное, свободны от надоедливой опеки взрослых.
А то, что часто она бывает действительно надоедливой и формальной, можно судить хотя бы по ответу, который «РГ» получила от властей региона на вопрос, куда пойти подросткам и почему альтернативой книгам и секциям они видят тусовки в ТЦ. Так, в Агентстве по делам молодежи Пермского края сообщили, что «приоритетными направлениями молодежной политики в регионе являются семья, культура, созидательный труд и историческая память». Чиновники добросовестно расписали, что с января по май в Перми проходят интерактивные образовательные программы, а с июня по август идет трудовой сезон. В сентябре-октябре начинаются форсайт-сессии, то есть «рефлексия трудового сезона, включая активности и события».
В общем, звучит солидно, вот только неприкаянных подростков от этого в ТЦ меньше не становится.
Комментарий.
Анна Дьячкова, доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета, мама троих детей-подростков:
— Иллюзия, что подросток при желании может пойти в любую секцию или музыкальную школу. Причем, даже если они считаются бюджетными, нужно заплатить за целый набор дополнительных услуг. У нас с мужем трое детей-подростков — старшему сыну 16, дочке — 14, младшему сыну — 10, и я прекрасно знаю, в какие суммы выливается эта самая занятость детей, чтобы они бесцельно не прожигали время. В нашей семье изначально была установка, чтобы дети ходили в секции, да еще и не в одну. Старший занимается мотоспортом, младший — бадминтоном и ходит в музыкальную школу. Дочка ходит на художественную гимнастику, причем сама секция бесплатная, но набор из мяча, булавы и ленты обойдется в 21 тысячу, купальник стоит от 15, взнос за участие в соревнованиях — 3 тысячи. А их за год проводится не меньше 8−10. «Прайс» за других детей не меньше. Здоровые увлечения детей не каждый сможет оплатить.
При этом в 14−16 лет у подростков наступает период становления, им важно постепенно сепарироваться от родителей, пройти этот важный этап. Куда им идти — да самое простое, туда, где волей-неволей собираются другие подростки, — сегодня это торговые центры. Почему не в школу? Каждый, кто хоть раз слышал, как там общаются с детьми: «сядь, пошел, встал, тебе слова не давали», легко ответит на этот вопрос. В детях не видят личности, а это для них очень важно. Школа для многих очень несчастливое время. И это настоящая головная боль. Вспомните себя в это время, чего мы хотели? Самостоятельности, но при этом понимания и любви, только почему-то сейчас мы об этом забыли. И говорим о подростках в третьем лице «они».
И еще, хорошая альтернатива от праздного времяпровождения — это все-таки работа. Поработав, школьник говорит о деньгах не с позиции расходов: для хорошей жизни мне надо 100 000 рублей. А легко или сложно их заработать. «Готов ли я потратить на бургеры и кофе то, что заработал за день».