В Перми подростков пытаются выгнать из ТЦ. Но куда им идти?

При этом в 14−16 лет у подростков наступает период становления, им важно постепенно сепарироваться от родителей, пройти этот важный этап. Куда им идти — да самое простое, туда, где волей-неволей собираются другие подростки, — сегодня это торговые центры. Почему не в школу? Каждый, кто хоть раз слышал, как там общаются с детьми: «сядь, пошел, встал, тебе слова не давали», легко ответит на этот вопрос. В детях не видят личности, а это для них очень важно. Школа для многих очень несчастливое время. И это настоящая головная боль. Вспомните себя в это время, чего мы хотели? Самостоятельности, но при этом понимания и любви, только почему-то сейчас мы об этом забыли. И говорим о подростках в третьем лице «они».