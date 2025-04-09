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В Москве заявили о снижении количества нарушений правил оплаты парковки в центре столицы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Нарушений правил оплаты парковки в центре Москвы стало меньше. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Количество нарушений правил оплаты парковки в границах Бульварного кольца снизилось в прошлом году на 11,3% по сравнению с 2023-м. Это происходит не только потому, что водители стали более внимательными и ответственными. В феврале 2025 года сняли ограничение на количество парковочных сессий, которые можно исправить в течение месяца», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он пояснил, что снижения удалось достичь благодаря возможности исправлять ошибки, допущенные при оплате, в приложении «Парковки России». Пользователь может скорректировать время начала или окончания парковки, номер автомобиля или номер парковочной зоны.