На Дону почти 400 населенных пунктов находятся под угрозой природных пожаров

Правительство Ростовской области опубликовало актуальный перечень населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе природных пожаров в 2025 году. Об этом сообщили на сайте донского правительства. Список включает 376 территорий — от крупных городов до небольших хуторов.
— В зоне особого внимания находятся Ростов-на-Дону, Шахты, Волгодонск, Донецк и Гуково, — отмечается в сообщении регионального правительства. — Пожароопасный сезон в области официально начался 7 апреля.
Отдельно выделены 10 наиболее опасных территорий, где расположены детские оздоровительные учреждения — это девять объектов в северных районах области, один лагерь в Семикаракорском районе.
Все эти территории взяты на особый контроль. Также разработан комплекс превентивных мер по защите от возможных возгораний.
Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и степных зонах в течение всего пожароопасного периода.