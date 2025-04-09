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На Дону почти 400 населенных пунктов находятся под угрозой природных пожаров

Пожароопасный сезон открыт: на Дону выделили 10 самых рискованных зон детского отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Ростовской области опубликовало актуальный перечень населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе природных пожаров в 2025 году. Об этом сообщили на сайте донского правительства. Список включает 376 территорий — от крупных городов до небольших хуторов.

— В зоне особого внимания находятся Ростов-на-Дону, Шахты, Волгодонск, Донецк и Гуково, — отмечается в сообщении регионального правительства. — Пожароопасный сезон в области официально начался 7 апреля.

Отдельно выделены 10 наиболее опасных территорий, где расположены детские оздоровительные учреждения — это девять объектов в северных районах области, один лагерь в Семикаракорском районе.

Все эти территории взяты на особый контроль. Также разработан комплекс превентивных мер по защите от возможных возгораний.

Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и степных зонах в течение всего пожароопасного периода.