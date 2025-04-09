За 740 миллионов: в Стерлитамаке модернизировали производство синтетического каучука

Производство, работавшее с 1960 года по устаревшей технологии солевой коагуляции, теперь переведено на современную бессолевую технологию с полностью автоматизированной линией. Это позволило не только повысить качество каучука, но и сократить энергозатраты и снизить объем сточных вод.