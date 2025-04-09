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За 740 миллионов: в Стерлитамаке модернизировали производство синтетического каучука

В Башкирии за 740 млн рублей обновили производство компонентов для автошин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии «Стерлитамакский нефтехимический завод» закончил техперевооружение производства синтетического каучука, который используют для изготовления автомобильных шин и резинотехнических изделий. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на модернизацию направлено 740 миллионов рублей, 525 из которых составил льготный заем федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Производство, работавшее с 1960 года по устаревшей технологии солевой коагуляции, теперь переведено на современную бессолевую технологию с полностью автоматизированной линией. Это позволило не только повысить качество каучука, но и сократить энергозатраты и снизить объем сточных вод.

Ключевым нововведением стала роботизированная система упаковки: манипулятор автоматически формирует брикеты и укладывает их в контейнеры. Мощность обновленного производства достигла 48 тысяч тонн каучука в год при 99% уровне локализации сырья.

Как отметил вице-премьер правительства Башкортостана Александр Шельдяев, подобные проекты критически важны для технологического суверенитета. В 2024 году ФРП совместно с республиканским фондом поддержал 39 промышленных проектов на пять миллиардов рублей. С 2017 года в регионе реализовано свыше 200 инициатив при господдержке.

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