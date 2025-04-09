В Москве капитально отремонтируют дом конца 19 века на улице Воронцово поле

Как уточнили в фонде капремонта, четырехэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1889 году по индивидуальному проекту, надстроен в 1932 году. Два корпуса соединены между собой небольшим переходом, к главному корпусу примыкают два эркера — полукруглой и квадратной формы. Фасады выполнены в эклектичном стиле, характерным для конца ХIХ века.