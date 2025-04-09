В Москве капитально отремонтируют дом конца 19 века на улице Воронцово поле

«В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда преобразится дом по адресу: улица Воронцово Поле, дом 18. На объекте пройдут работы по фасаду, подъездам, а также по замене инженерных систем. Для проведения работ по объекту, возведенному в конце XIX века, специалисты ФКР разработали индивидуальный проект проведения работ, а также подобрали самые современные отечественные материалы и технологии», — значится в сообщении.
Отмечается, что работы по фасаду исторического здания начнутся с расчистки и промывки открытых плоскостей, мастера также обработают места замокания антигрибковыми составами. «Уделят пристальное внимание декоративным элементам на фасаде — сандрикам, филенкам, замковым камням. Далее фасад заново оштукатурят и окрасят, вернув ему аутентичные цвета. Фасаду вернут его исторический оттенок “светлая слоновая кость”. Декоративным элементам после воссоздания в местах утрат придадут “сигнальный белый” цвет», — заверили в фонде.
Кроме того, планируется провести работы по обновлению входных групп, замене отливов и ремонту откосов. Мастера должны привести в порядок цоколь здания и навесят на фасад новую систему внешнего водостока. Также запланированы работы по ремонту подъездов. На объекте планируется замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, а также магистралей водоотведения.
Как уточнили в фонде капремонта, четырехэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1889 году по индивидуальному проекту, надстроен в 1932 году. Два корпуса соединены между собой небольшим переходом, к главному корпусу примыкают два эркера — полукруглой и квадратной формы. Фасады выполнены в эклектичном стиле, характерным для конца ХIХ века.
«Первый этаж рустован с “шубой”, на фасаде имеются замковые камни над окнами, сандрики, в том числе в форме фронтонов, филенки. Прямоугольный эркер выделен пилястрами дорического ордера и сандриком с лепниной. Окна полукруглого эркера также выделены классическими наличниками и замковым камнем. По периметру здания расположен венчающий карниз и межэтажные пояса», — заключили в пресс-службе.
О программе капремонта
Всего в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.