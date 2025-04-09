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В Крыму девочке с рождения делают пластические операции

Маленькая крымчанка и семь этапов спасения: как врачи удаляют опасные пятна.

Источник: Комсомольская правда

Когда 36-летняя жительница Феодосии впервые увидела свою новорожденную дочь, радость смешалась с ужасом: почти две трети тела малышки покрывало гигантское темно-коричневое пятно — от лопаток до ног. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Диагноз: врожденный гигантский меланоцитарный невус. Это не просто косметический дефект — такое образование может в любой момент переродиться в меланому. Кроме того, у девочки подозревали пороки нервной системы.

Первый месяц жизни малышка провела в больнице, а затем стала пациенткой онкологов. Врачи Санкт-Петербурга, имеющие опыт лечения подобных патологий, разработали для нее семиэтапный план операций.

Хирурги постепенно иссекают пораженные участки кожи, заменяя их аутотрансплантатами — «заплатками» из здоровой кожи самой девочки.

Сейчас юной крымчанке почти шесть лет. Она уже перенесла несколько операций, но впереди еще долгий путь. Ее мама не теряет надежды:

— Главное — что она жива. А мы будем бороться дальше, сколько бы времени это ни заняло, — поделились родители.