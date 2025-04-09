В Крыму девочке с рождения делают пластические операции

Когда 36-летняя жительница Феодосии впервые увидела свою новорожденную дочь, радость смешалась с ужасом: почти две трети тела малышки покрывало гигантское темно-коричневое пятно — от лопаток до ног. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.