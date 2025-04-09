Ростовскую область ждет резкое похолодание до −4 градусов

Жителей Ростовской области предупредили о морозах. С 9 по 11 апреля в регионе ожидается резкое похолодание — столбики термометров могут опуститься до −4 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовало управление по ЧС Аксайского района.
— Ожидаемые заморозки могут нанести существенный ущерб сельскохозяйственным культурам, — предупреждают специалисты. — Особенно уязвимы ранние посевы и плодовые деревья в период цветения.
Метеорологи рекомендуют аграриям усилить мониторинг температурного режима, рассмотреть возможность применения дымовых завес, подготовить системы полива для защиты растений.
В управлении ЧС подчеркивают, что похолодание носит кратковременный характер, но требует особого внимания со стороны фермеров и садоводов.