Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовскую область ждет резкое похолодание до −4 градусов

Апрельские морозы до −4 градусов: Ростовскую область ждет резкое похолодание.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о морозах. С 9 по 11 апреля в регионе ожидается резкое похолодание — столбики термометров могут опуститься до −4 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовало управление по ЧС Аксайского района.

— Ожидаемые заморозки могут нанести существенный ущерб сельскохозяйственным культурам, — предупреждают специалисты. — Особенно уязвимы ранние посевы и плодовые деревья в период цветения.

Метеорологи рекомендуют аграриям усилить мониторинг температурного режима, рассмотреть возможность применения дымовых завес, подготовить системы полива для защиты растений.

В управлении ЧС подчеркивают, что похолодание носит кратковременный характер, но требует особого внимания со стороны фермеров и садоводов.