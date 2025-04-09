Ростовскую область ждет резкое похолодание до −4 градусов

Жителей Ростовской области предупредили о морозах. С 9 по 11 апреля в регионе ожидается резкое похолодание — столбики термометров могут опуститься до −4 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовало управление по ЧС Аксайского района.