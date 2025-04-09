Российский борец Угуев выиграл чемпионат Европы в категории до 61 килограмма

Угуеву 30 лет. За свою спортивную карьеру он завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио, дважды выигрывал чемпионаты мира (в 2018 и 2019 годах), а также возглавлял пьедестал на Кубке мира в 2020 году.