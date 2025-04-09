Российский борец Угуев выиграл чемпионат Европы в категории до 61 килограмма

Угуеву 30 лет. За свою спортивную карьеру он завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио, дважды выигрывал чемпионаты мира (в 2018 и 2019 годах), а также возглавлял пьедестал на Кубке мира в 2020 году.
Это пятая золотая медаль в копилке российских спортсменов на турнире в Братиславе. Победы в финале ранее одержали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Последний стал двукратным чемпионом Европы. Состязание продлится до 13 апреля.
Ранее Life.ru рассказывал об умопомрачительных достижениях отечественных спортсменов на молодёжном чемпионате Европы по борьбе, который проходил в марте в Тиране. Российские борцы завоевали суммарно 21 медаль.