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Росавиация: Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

В аэропортах Внуково и Калуга временно ограничили полеты.

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково в среду 9 апреля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. В Telegram-канал ведомства в 23.00 выложен релиз, в котором сказано, что ограничена работа также аэропорта в Калуге.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC)», — сообщили в Росавиации.

При этом не осуществляется как прием, так и отправка самолетов.

В 23.05 Росавиация сообщила, что ограничения на полеты во Внуково сняты. При этом в Калуге отправка и прием рейсов все еще приостановлены.

Накануне работа аэропорта в Ульяновске была временно приостановлена. Это произошло вечером во вторник 8 апреля.

В тот же день Росавиация сообщала о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Саратова. По словам официального представителя ведомства Артема Кореняко, это было сделано в целях обеспечения безопасности.