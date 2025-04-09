В аэропортах Внуково и Калуга ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) временно ограничен прием и отправка самолетов. Как сообщили в Росавиации, данная мера введена в целях обеспечения безопасности полетов.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — уточнили в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолетов, диспетчеры и наземные службы продолжают действовать в соответствии с протоколами, направленными на поддержание максимальной безопасности в воздушном пространстве.
Ранее в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного были установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Меры были введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.