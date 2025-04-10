Между Сочи и Волгоградом открылось прямое авиасообщение

Авиаперевозчики Nordwind и «Икар» запускают рейсы, которые свяжут Сочи и Волгоград. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы сочинского аэропорта, полеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.
В летнем сезоне 2025 года авиакомпании Nordwind и «Икар» будут осуществлять перелеты между Сочи и Волгоградом по средам и субботам. Рейсы из Сочи запланированы на среду в 20:05, прибытие в Волгоград в 22:30. По субботам вылет из Сочи в 21:05, приземление в Волгограде в 23:30. Обратные рейсы из Волгограда будут отправляться по понедельникам и пятницам в 06:55, прибытие в Сочи в 09:25.
На линии будут задействованы современные лайнеры Embraer 190, вместимостью до 110 пассажиров. Время в пути составит примерно 2 часа 10 минут.
Возобновление авиарейсов приурочено к 80-летней годовщине Победы и предоставляет жителям южных регионов России возможность познакомиться с историческим наследием страны. Рекомендуется посетить музей-заповедник «Сталинградская битва» и мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
С момента открытия авиасообщения между Сочи и Волгоградом было выполнено более 870 рейсов, перевезено более 143 тысяч пассажиров. Ранее на маршруте работали авиакомпании «Победа» и «Ютэйр».