Между Сочи и Волгоградом открылось прямое авиасообщение

В летнем сезоне 2025 года авиакомпании Nordwind и «Икар» будут осуществлять перелеты между Сочи и Волгоградом по средам и субботам. Рейсы из Сочи запланированы на среду в 20:05, прибытие в Волгоград в 22:30. По субботам вылет из Сочи в 21:05, приземление в Волгограде в 23:30. Обратные рейсы из Волгограда будут отправляться по понедельникам и пятницам в 06:55, прибытие в Сочи в 09:25.