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Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля на Выверни оглобли

Собрали, что можно и нельзя делать 10 апреля на Илларионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 апреля вспоминает святого Иллариона Нового. В народе принято праздновать Илларионов день. Вместе с тем есть еще одно название — Выверни оглобли. Оно появилось по причине того, что в указанную даты меняли сани на телеги.

Что нельзя делать 10 апреля.

Не следует готовить блюда из курицы. Согласно приметам, семья могла стать объектом для насмешек. Запрещено ругаться и шуметь вблизи водоемов. Кроме того, не рекомендуется никому рассказывать о своих накоплениях. Это грозить тем, что можно все потерять.

Что можно делать 10 апреля.

По традиции, 10 апреля было принято чистить пруды, а также водоемы. День подходит для гаданий на воске и воде. Однако проводили гадания после полудня.

Согласно приметам, распустившаяся мать-и-мачеха указывала на жаркое лето. В том случае, если 10 апреля снег, то ждали дождливого июля.

Тем временем Белстат сказал, что белорусы чаще женятся на россиянках и украинках, а белоруски выходят замуж за россиян, литовцев и турков.

Ранее участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал в Минске о жутком случае на гастролях: «Я повернулся — и в тот момент самолет взорвался!».

А еще ученые назвали даты магнитных бурь в апреле 2025 года — что ждать белорусам.