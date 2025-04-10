Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля на Выверни оглобли

Православная церковь 10 апреля вспоминает святого Иллариона Нового. В народе принято праздновать Илларионов день. Вместе с тем есть еще одно название — Выверни оглобли. Оно появилось по причине того, что в указанную даты меняли сани на телеги.
Что нельзя делать 10 апреля.
Не следует готовить блюда из курицы. Согласно приметам, семья могла стать объектом для насмешек. Запрещено ругаться и шуметь вблизи водоемов. Кроме того, не рекомендуется никому рассказывать о своих накоплениях. Это грозить тем, что можно все потерять.
Что можно делать 10 апреля.
По традиции, 10 апреля было принято чистить пруды, а также водоемы. День подходит для гаданий на воске и воде. Однако проводили гадания после полудня.
Согласно приметам, распустившаяся мать-и-мачеха указывала на жаркое лето. В том случае, если 10 апреля снег, то ждали дождливого июля.
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