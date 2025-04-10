Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля на Выверни оглобли

Не следует готовить блюда из курицы. Согласно приметам, семья могла стать объектом для насмешек. Запрещено ругаться и шуметь вблизи водоемов. Кроме того, не рекомендуется никому рассказывать о своих накоплениях. Это грозить тем, что можно все потерять.