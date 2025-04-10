Поющей походкой: хит Нюши помог матери-одиночке собрать деньги на ремонт

— У меня второе высшее образование — психологическое. Но работа есть не всегда, и я в декрете. В какой-то момент поняла, что мне нечем будет перекрывать платеж по ипотеке, начала думать, что делать. Сейчас я безопасно себя чувствую, и мне хорошо, — поделилась Наталья с «Известиями». — Видео было снято уже в нерабочее время, на обратном пути, когда мы завершили доставки. Дочку я не всегда с собой беру. Только иногда, когда есть возможность, и не больше, чем на часовой слот, чтобы ей было комфортно. В основном она спит в это время.