Календарь на 10 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Евстратий Печерский — монах Киево-Печерской лавры, пострадавший за веру в XI веке. Он вместе с другими братьями был захвачен половцами во время одного из набегов на Русь и подвергнут жестоким мучениям за отказ отречься от Христа. Евстратия распяли на кресте, и он скончался, как и Христос, с молитвой на устах. Память о его подвиге сохраняется в Печерском патерике, и сегодня он почитается как один из святых страдальцев, отдавших жизнь за христианские идеалы. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры и почитаются паломниками.