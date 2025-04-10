Календарь на 10 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 апреля в мире отмечают День движения Сопротивления, посвященный подпольщикам времен Второй мировой. Еще сегодня есть повод позвонить своим братьям и сестрам или поспорить с кем-нибудь об эффективности гомеопатии. По народным приметам, день благоприятен для генеральной уборки и избавления от хлама. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники и памятные даты в России и мире 10 апреля.
* ~Международный день движения Сопротивления~
10 апреля отмечают Международный день движения Сопротивления, посвященный памяти тех, кто противостоял фашизму на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Эти храбрые мужчины и женщины, рискуя жизнью, боролись за свободу своих народов, организовывая партизанские отряды и подпольные группы. Их вклад в победу над нацизмом неоценим, а этот день служит напоминанием о важности сопротивления тирании и угнетению.
* ~Всемирный день гомеопатии~
10 апреля отмечается Всемирный день гомеопатии, приуроченный ко дню рождения ее основателя, немецкого врача Самуэля Ганемана (родился в 1755 году). Его теория «лечения подобного подобным» в свое время вызвала бурные научные споры и до сих пор остается предметом оживленных дебатов. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств эффективности, гомеопатия продолжает пользоваться популярностью во многих странах, особенно в Германии, Индии, Франции и России. Этот день отмечают как возможность обсудить альтернативные подходы к медицине и напомнить, что каждый человек имеет право на выбор метода лечения — при условии, что он информирован, а его решение осознано.
* ~День братьев и сестер~
В этот же день отмечают День братьев и сестер — праздник, который пришел из США. Инициатором его создания стала Клаудия Эварт, которая, потеряв в детстве брата и сестру, решила увековечить их память, учредив этот день в 1995 году. Дата выбрана не случайно — 10 апреля был днем рождения сестры Клаудии. Праздник быстро набрал популярность и стал отмечаться во многих странах, напоминая о важности семейных уз и поддержке между близкими людьми.
* ~Глобальный день работы из дома~
Современные технологии позволяют многим специалистам выполнять свои обязанности удаленно. 10 апреля отмечается Глобальный день работы из дома, призванный подчеркнуть преимущества и вызовы такого формата труда. Интересно, что еще 30−40 лет назад работа на дому ассоциировалась в основном с людьми с ограниченными возможностями, выполняющими простые задачи. Сегодня, когда значительной части людей для выполнения профессиональных обязанностей нужен только компьютер с доступом в интернет, удаленная работа стала нормой, особенно в условиях глобальных изменений и пандемий.
* ~День рождения английской булавки~
10 апреля 1849 года американский инженер Уолтер Хант запатентовал изобретение, ставшее незаменимым в быту, — английскую булавку. Интересно, что Хант продал права на него всего за $400, чтобы погасить долг в $15. Сегодня английская булавка используется повсеместно, оставаясь простым, но гениальным решением для скрепления тканей и других материалов.
* ~День рождения спички~
10 апреля 1827 года в Англии аптекарь Джон Уокер впервые представил публике серные спички. Его изобретение выглядело не так изящно, как современные аналоги, но работали так же — деревянные палочки, покрытые серой, зажигались при трении о наждачную бумагу. Несмотря на едкий запах, идея Уокера быстро распространилась по Европе, и вскоре спички стали таким же обыденным предметом, как ложка или ножницы. За почти два века их вид, химический состав и производство сильно изменились, но суть осталась прежней — быстро и удобно добывать огонь.
Какие события отмечают 10 апреля в других странах.
День объятий с вашей собакой — США. Этот праздник призван напомнить владельцам о важности проявления любви и заботы к своим питомцам. Объятия способствуют выработке окситоцина — гормона, укрепляющего связь между человеком и животным. Однако стоит помнить, что не все собаки любят объятия, поэтому важно учитывать индивидуальные предпочтения каждого питомца.
День каучука — Таиланд. Таиланд считается одним из ведущих производителей натурального каучука в мире. Этот день подчеркивает значимость каучуковой промышленности для экономики страны и обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и производители каучука.
* Праздник Махавир Джаянти — Индия. В Индии 10 апреля отмечается Махавир Джаянти — день рождения основателя джайнизма Махавиры. Родившийся в 599 году до н. э., Махавира отказался от мирской жизни в 30 лет, став аскетом и посвятив 12 лет медитации и самопознанию. На 43-м году жизни он достиг просветления и стал тиртханкарой — духовным учителем, ведущим последователей через «океан перерождений» к освобождению. Праздник сопровождается молитвами, постом и паломничеством к святым местам.
* День рождения Абдуллы Кадыри — Узбекистан. 10 апреля 1894 года в Ташкенте родился Абдулла Кадыри — основоположник узбекского национального романа, публицист и мастер сатиры. С детства он впитал любовь к труду и окружающему миру, слушая рассказы своего отца, искусного садовода. Кадыри внес значительный вклад в развитие узбекской литературы, оставив после себя богатое наследие произведений, отражающих жизнь и быт его современников.
Церковные праздники 10 апреля.
* ~День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского~
Святой Иларион жил в VIII веке и был игуменом монастыря Пеликит на побережье Малой Азии. Он прославился своей духовной мудростью и стойкостью в вере во времена иконоборческих гонений, когда почитание икон в Византийской империи подвергалось жестоким репрессиям. За свои убеждения Иларион был подвергнут мучениям, сослан и заключен в темницу, где провел несколько лет. Несмотря на гонения, он продолжал ободрять паству, и его имя стало символом непоколебимости веры. После смерти преподобный был канонизирован, и его мощи почитаются как чудотворные.
* ~День памяти преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского~
Преподобный Стефан был игуменом Триглийского монастыря (находился на территории современной Турции) и жил в IX веке. Его прозвали чудотворцем за многочисленные случаи исцелений и помощи, приписываемые его молитвам. Стефан был известен строгой подвижнической жизнью и благочестием, многие монахи стремились к нему за наставлением. Во времена византийского императора Льва Армянина он также пострадал за почитание икон и был сослан. Несмотря на лишения, он до конца своей жизни оставался верен церковным канонам и учению православной церкви.
* ~День памяти преподобномученика Евстратия Печерского~
Евстратий Печерский — монах Киево-Печерской лавры, пострадавший за веру в XI веке. Он вместе с другими братьями был захвачен половцами во время одного из набегов на Русь и подвергнут жестоким мучениям за отказ отречься от Христа. Евстратия распяли на кресте, и он скончался, как и Христос, с молитвой на устах. Память о его подвиге сохраняется в Печерском патерике, и сегодня он почитается как один из святых страдальцев, отдавших жизнь за христианские идеалы. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры и почитаются паломниками.
Народные праздники и приметы 10 апреля.
* Иларион — выверни оглобли.
В народном календаре 10 апреля известно как день Илариона — «выверни оглобли». Считалось, что в этот день наступает настоящая весна. Крестьяне начинали сельскохозяйственные работы: поговорка «выверни оглобли» означала подготовку к ним телег и плугов. Также день считается благоприятным для генеральной уборки и избавления от хлама.
* Приметы.
Если утро теплое и солнечное — весна будет ранней и дружной, а лето — теплым и плодовитым.
Если лед с рек сошел полностью — жди скорого потепления и обильного урожая.
Появились первые мошки — к быстрой весне.
Снятся сны на Илариона — сбываются быстро, особенно если они были связаны с домом, семьей или землей.
Какие исторические события произошли 10 апреля.
* 1710 год — в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» — первый в истории закон об авторском праве. Он положил начало юридической защите интеллектуальной собственности и стал фундаментом для всех последующих авторских норм в мире.
* 1912 год — «Титаник» покинул порт Саутгемптона и отправился в свое первое — и последнее — плавание.
* 1925 год — город Царицын официально переименован в Сталинград. Это название позднее стало символом героической обороны в годы Второй мировой войны. В 1961-м город снова сменил название — на Волгоград.
* 1944 год — войска Красной армии освободили Одессу от немецко-румынской оккупации.
* 1963 год — трагедия в Атлантике: затонула американская атомная подводная лодка Thresher, погибли все 129 человек на борту. Этот случай стал крупнейшей катастрофой с подлодками в истории США и повлиял на стандарты безопасности флота.
* 2010 год — под Смоленском потерпел крушение Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли 96 человек, включая первых лиц страны.
* 2019 год — астрономы представили первое в истории изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon.
Дни рождения и юбилеи 10 апреля.
* 1583 год — родился Гуго Гроций, голландский юрист и философ, один из основоположников международного права.
* 1651 год — родился Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус, немецкий изобретатель и философ, один из создателей европейского фарфора.
* 1838 год — родился Фрэнк Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
* 1927 год — родился Маршалл Ниренберг, американский биохимик, один из расшифровщиков генетического кода, нобелевский лауреат.
* 1929 год — родился Макс фон Сюдов, шведский актер, известный по фильмам Ингмара Бергмана и «Экзорцисту».
* 1930 год — родился Клод Боллинг, французский композитор и джазовый пианист.
Кто отмечает день рождения.
* 73 года исполняется Григорию Явлинскому, российскому политику и экономисту.
* 69 лет исполняется Азизе, певице и автору хита 90-х «Милый мой».
* 46 лет исполняется Елене Подкаминской, актрисе театра и кино, звезде сериала «Кухня».
* 45 лет исполняется Александру Еременко, российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.
* 45 лет исполняется Чарли Ханнэму, британскому актеру, известному по сериалу «Сыны анархии».
* 27 лет исполняется Федору Чалову, российскому футболисту, нападающему московского ЦСКА.