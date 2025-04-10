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МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает консультации с федерациями зимних видов спорта относительно участия российских атлетов в Играх 2026 года. Как заявил журналистам спортивный директор МОК Кит Макконнелл, организация придерживается принципа, согласно которому спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Источник: Life.ru

Уже сейчас некоторые международные федерации начали принимать конкретные решения. Международный союз конькобежцев, а также федерация ски-альпинизма допустили российских спортсменов к квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе. В фигурном катании предусмотрена возможность участия ограниченного числа российских пар и одиночников.

Макконнелл подчеркнул, что МОК активно делится с зимними федерациями успешным опытом летних видов спорта и Олимпиады в Париже, где процесс возвращения российских атлетов прошёл относительно гладко благодаря чётким процедурам проверки.

«Обсуждения продолжаются, вы видите возвращение в ски-альпинизме, планируемое возвращение в фигурном катании и конькобежном спорте. Другие зимние федерации тоже продолжают обсуждения», — отметил Макконнелл.

Ранее Life.ru сообщал, что новой главой МОК избрали Кирсти Ковентри — двукратную олимпийскую чемпионку и министра спорта Зимбабве. Став первой женщиной на посту президента организации, она публично поддержала идею участия российских спортсменов в Играх.