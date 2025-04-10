МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Уже сейчас некоторые международные федерации начали принимать конкретные решения. Международный союз конькобежцев, а также федерация ски-альпинизма допустили российских спортсменов к квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе. В фигурном катании предусмотрена возможность участия ограниченного числа российских пар и одиночников.