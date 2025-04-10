Правительство рассмотрит проект о порядке въезда и выезда иностранцев

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона “О внесении изменений в статью 2516−1 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности”, — говорится в сообщении о повестке заседания.