На следующей неделе курс доллара войдёт в новую фазу. Сколько будет стоить рубль

— Рубль, укрепившийся в марте до 82,61 рубля за доллар благодаря надеждам на прогресс в диалоге с США и налоговым платежам, начал терять позиции. К 9 апреля доллар превысил 88 рублей, реагируя на падение цен на нефть и риски срыва переговоров. Цены на чёрное золото рухнули на 19% с начала года и на 18,8% с начала месяца из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу втрое больше ожидаемого (на 411 тыс. баррелей в сутки), а также торговой войны США с Китаем, снизившей ожидания спроса. Саудовская Аравия, например, снизила стоимость нефти Arab Light для азиатских покупателей, усугубив избыток предложения, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.