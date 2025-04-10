Последний путь станции: Когда МКС упадёт на Землю и куда теперь летать космонавтам

По данным NASA, постепенное снижение станции намечено начать либо уже в 2028-м, либо в 2029 году. В любом случае к 2031 году она должна опуститься на высоту 280 километров, которая считается точкой невозврата. После этого необходимо будет сделать завершающие двигательные манёвры для того, чтобы Международная космическая станция вошла в плотные слои атмосферы и её обгоревшие модули благополучно опустились в глубины Тихого океана — на космическое кладбище в окрестностях самой удалённой от людей так называемой Точки Немо, где покоятся в том числе останки станции «Мир».