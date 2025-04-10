Рублев вышел в третий круг турнира в Монако

Это был уже второй трехсетовый матч для Медведева на турнире, поскольку в первом раунде он с трудом победил соотечественника Карена Хачанова, борясь с судорогами в ногах. В следующем раунде россиянин сразится с австралийцем Алексом де Минором за выход в четвертьфинал.