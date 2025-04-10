Рублев вышел в третий круг турнира в Монако

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло, победив французского игрока Гаэля Монфиса. Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился победой Рублева со счётом 6:4, 7:6 (2).
В этом поединке Рублев продемонстрировал хорошие результаты, сделав пять эйсов, одну двойную ошибку и успешно реализовав три из восьми брейк-поинтов. В свою очередь, Монфис совершил десять эйсов, шесть двойных ошибок и использовал два из пяти брейк-поинтов.
Далее Рублев встретится с французом Артюром Фисом в следующем раунде турнира. Эта победа позволила россиянину уверенно продолжить свой путь в Монте-Карло.
Тем временем, Даниил Медведев, 11-я ракетка мира, также вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. В матче второго раунда он одержал победу над французом Александром Мюллером с результатом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.
Это был уже второй трехсетовый матч для Медведева на турнире, поскольку в первом раунде он с трудом победил соотечественника Карена Хачанова, борясь с судорогами в ногах. В следующем раунде россиянин сразится с австралийцем Алексом де Минором за выход в четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии. Встреча бывшей российской спортсменки с американкой Софьей Кенин 4 апреля завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7).