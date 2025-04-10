Шестилетний мальчик уехал домой после обычный операции: вскоре он умер в страшных муках

Операция должна была стать «обычной дневной процедурой». Мальчик провел в госпитале несколько дней, после чего был отпущен врачами домой, где и начались проблемы. Первое, что почувствовал пострадавший, была сильная боль в горле. Потом малыша стало тошнить, он упал в обморок и вовсе перестал дышать, испугав домочадцев.