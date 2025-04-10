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Шестилетний мальчик уехал домой после обычный операции: вскоре он умер в страшных муках

DT: Шестилетний мальчик умер в страшных муках после операции на миндалины.

Источник: Комсомольская правда

Шестилетний мальчик из Окленда, Новая Зеландия, умер после осложнений, вызванных в результате обычной операции на миндалины. Об этом страшном инциденте сообщает издание The Daily Telegraph.

Операция должна была стать «обычной дневной процедурой». Мальчик провел в госпитале несколько дней, после чего был отпущен врачами домой, где и начались проблемы. Первое, что почувствовал пострадавший, была сильная боль в горле. Потом малыша стало тошнить, он упал в обморок и вовсе перестал дышать, испугав домочадцев.

Родители экстренно привезли ребенка в больницу, однако помочь ему ничем не смогли. Мозг ребенка перестал функционировать, поэтому было решено отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Уже проводятся соответствующие расследования. У врачей, точно также как и у полиции, возникают вопросы на тему того, что могло пойти не так во время операции.

Как KP.RU писал ранее, в Китае женщина погибла после похода к стоматологу, который удалил ей не тот зуб, а после попытался вставить его обратно при помощи проволоки.