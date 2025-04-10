Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений также, как в настоящее время защищается государственная символика, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста, если только речь не идет об изображении реального объекта, который находится в таком состоянии. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — сказал он.
Миронов также рассказал, что в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект, и от фракции СРЗП там работает глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По его словам, на сегодняшний момент в обществе назрела необходимость принятия мер для защиты религиозных символов от искажений в печатной продукции и интернете, по аналогии с тем, как сегодня охраняются символы государственной власти.
«К сожалению, в последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают “снимать” кресты, и вообще налицо какая-то нарочитая и даже оскорбительная светскость в изображениях, будь то банкноты или учебные пособия. И это на фоне роста патриотических настроений в российском обществе, заявленной приверженности традиционным ценностям, неотъемлемой частью которых является церковь и религия в целом», — добавил политик.
Миронов напомнил, что именно на это направлен указ президента от 9 ноября 2024 года об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и в этом документе прямо сказано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм — это неотъемлемая часть российского исторического и духовного наследия, так как они оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих как для верующих, так и для неверующих граждан.
«Причем особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит именно православию. Исходя из этих положений мы и должны вырабатывать меры по защите религиозных символов», — подчеркнул депутат Госдумы.