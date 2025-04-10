Миронов призвал защищать религиозные символы от искажений

«Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста, если только речь не идет об изображении реального объекта, который находится в таком состоянии. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — сказал он.