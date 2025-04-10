Освободившийся по УДО актер Ефремов приехал домой: Вот что его ждет на свободе

Актер Михаил Ефремов, которого освободили из колонии по УДО, будет жить, соблюдая определенные ограничения. О том, чем отличается жизнь абсолютно свободного человека от жизни условно-досрочно освобожденного, рассказал сайту KP.RU адвокат Юрий Падалко, клиентом которого является Михаил Ефремов.
Во-первых, актер должен пребывать по месту жительства, то есть там, где он официально прописан. Это зафиксировано в решении суда. При этом отправиться в гастрольный тур Ефремов сможет, у него есть возможность даже переехать, но и то, и другое он сможет сделать только по согласованию с министерством юстиции.
Также раз в месяц актер должен отмечаться в МВД. Нарушение упомянутых правил может привести к тому, что он вернется в места заключения.
Напомним, Ефремов вышел из колонии утром 9 апреля. Сообщалось, что в первую очередь актер собирается заняться восстановлением собственного здоровья — пройти обследование и курс лечения. Ранее сообщалось, что у Ефремова диагностировали легочное заболевание, получить качественное лечение которого в условиях ФСИН не было возможности. По словам адвоката, актер с трудом разговаривает, его мучает одышка. Также сообщалось, что у Ефремова появился риск инсульта и начало падать зрение. Из-за этих проблем он избегает общения с прессой, сказал Падалко.
При этом, по словам адвоката, «завязывать» с актерской карьерой Михаил Ефремов не собирается. Талантливый актер намерен вернуться к профессиональной деятельности после того, как решит свои проблемы со здоровьем.
Ефремов пробыл в местах лишения свободы почти пять лет из 7,5, которые отмерил ему суд за пьяное ДТП. В 2020 году артиста признали виновным в совершении аварии, в которой погиб мужчина — курьер Сергей Захаров. При этом Ефремов управлял автомобилем в пьяном виде.
Сообщалось, что Михаил Ефремов изначально рассчитывал на менее тяжелое наказание и был раздавлен приговором суда. Напомним, на момент вынесения приговора (8 лет лишения свободы, а с учетом времени, отбытого в СИЗО — 7,5) Ефремову было 56 лет. В колонии он работал в швейной мастерской и активно участвовал в художественной самодеятельности. Также адвокат рассказывал, что артист глубоко раскаялся в том, что совершил, и регулярно посещал храм на территории колонии.