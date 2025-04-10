Освободившийся по УДО актер Ефремов приехал домой: Вот что его ждет на свободе

Сообщалось, что Михаил Ефремов изначально рассчитывал на менее тяжелое наказание и был раздавлен приговором суда. Напомним, на момент вынесения приговора (8 лет лишения свободы, а с учетом времени, отбытого в СИЗО — 7,5) Ефремову было 56 лет. В колонии он работал в швейной мастерской и активно участвовал в художественной самодеятельности. Также адвокат рассказывал, что артист глубоко раскаялся в том, что совершил, и регулярно посещал храм на территории колонии.