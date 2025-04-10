Ведущие врачи России соберутся на XХI конгрессе «Мужское здоровье»

Ведущие эксперты обсудят современные аспекты диагностики и лечения различных заболеваний у мужчин, в том числе сексуальных расстройств, инфертильности, заболевании простаты, воспалительных заболеваний мужской половой системы, онкологии. Одной из главных тем дискуссий станет повышение качества жизни мужчин и здоровое долголетие. Кроме того, участники форума обсудят достижения фундаментальной науки в области андрологии и познакомятся с новыми технологиями, помогающими медикам в работе, в том числе с возможностями искусственного интеллекта.