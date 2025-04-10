Ведущие врачи России соберутся на XХI конгрессе «Мужское здоровье»

В Сочи с 24 по 26 апреля 2025 года пройдет XХI конгресс «Мужское здоровье». В мероприятии примут участие ведущие медики и ученые из России, стран СНГ и дальнего зарубежья: специалисты в области урологии, кардиологии, эндокринологии, онкологии, врачи общей практики, андрологи, репродуктологи и представители смежных медицинских специальностей.
Конгресс проводится при поддержке Российского общества урологов, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российской академии наук, общественных медицинских организаций и федеральных учреждений здравоохранения.
Ведущие эксперты обсудят современные аспекты диагностики и лечения различных заболеваний у мужчин, в том числе сексуальных расстройств, инфертильности, заболевании простаты, воспалительных заболеваний мужской половой системы, онкологии. Одной из главных тем дискуссий станет повышение качества жизни мужчин и здоровое долголетие. Кроме того, участники форума обсудят достижения фундаментальной науки в области андрологии и познакомятся с новыми технологиями, помогающими медикам в работе, в том числе с возможностями искусственного интеллекта.
Трехдневная программа конгресса включает самые разнообразные мероприятия: круглые столы, дискуссионные клубы, лекции, школы и симпозиумы.
Ведущими спикерами конгресса станут директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии, академик РАН, профессор Армаис Камалов; заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова», профессор Сальман Аль-Шукри; председатель ассоциации урологов Узбекистана, заведующий кафедрой урологии Ташкентской медицинской академии Фархад Акилов; заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО Минздрава России», профессор Александр Аметов; заведующий отделением урологии ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина Минздрава России, президент Российского общества онкоурологов, профессор Всеволод Матвеев и другие специалисты.