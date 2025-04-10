В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО

Там также уточняется, что для расчета стоимости страхования пользователю предлагают заполнить небольшую анкету: указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После введения данных покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты: указать номер карты, дату окончания ее действия и VC/CVV-код.