В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, продающих полис ОСАГО, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово “osago “или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании”, — говорится в документах.
Там также уточняется, что для расчета стоимости страхования пользователю предлагают заполнить небольшую анкету: указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После введения данных покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты: указать номер карты, дату окончания ее действия и VC/CVV-код.
«Мошенники перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения оплаты», — добавили стражи порядка.
В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги, заключили в МВД.