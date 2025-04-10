В Госдуме хотят запретить продажу товаров для нарушения закона

«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей “Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства”. В ней планируется прописать санкции за продажу товаров, которые могут быть использованы только для того, чтобы нарушить закон», — сообщают РБК со ссылкой на проект закона. За продажу товаров, предназначенных для нарушения законов, предлагаются штрафы: гражданам — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юрлицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Также возможна конфискация таких товаров.