В Госдуме хотят запретить продажу товаров для нарушения закона

В России могут запретить продажу кастетов.
В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий продажу товаров, предназначенных для нарушения законов. Примеры включают «автогрязь» для скрытия номеров, кастеты и чехлы для маскировки алкоголя. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который является автором закона.
«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей “Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства”. В ней планируется прописать санкции за продажу товаров, которые могут быть использованы только для того, чтобы нарушить закон», — сообщают РБК со ссылкой на проект закона. За продажу товаров, предназначенных для нарушения законов, предлагаются штрафы: гражданам — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юрлицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Также возможна конфискация таких товаров.
Примеры таких товаров включают чехлы для маскировки алкоголя, отмычки и кастеты, пишет РБК. Законопроект запрещает продажу товаров, предназначенных для нарушения законов, таких как «автогрязь» для скрытия номеров. Это должно усложнить жизнь нарушителям и контролировать сомнительный рынок.
Ранее URA.RU сообщало, что в России обсуждают новые методы борьбы с производством самогона. Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести символическую пошлину на продажу мощных самогонных аппаратов, чтобы регулировать рынок и уменьшить нелегальное распространение. Это может помочь контролировать оборудование, особенно среди несовершеннолетних.