Заткнул рот и воткнул нож в шею: маньяк изнасиловал 10-летнюю девочку и выбросил тело в воздуховод

«Во время сексуального насилия он заткнул ей рот кляпом, и она потеряла сознание. Чтобы убедиться, что она мертва, он взял кухонный нож и ударил ее в шею, затем избавился от ее тела, выбросив его в воздуховод здания через открытое окно на шестом этаже», — говорится в сообщении.