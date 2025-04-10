Заткнул рот и воткнул нож в шею: маньяк изнасиловал 10-летнюю девочку и выбросил тело в воздуховод

В вентиляционной шахте многоэтажного дома было обнаружено тело ребенка с признаками сексуального насилия и ножевым ранением шеи. По подозрению в жестоком убийстве 10-летней девочки полиция индийского города Мумбра задержала 20-летнего безработного, пишет TOI.
По данным расследования, подозреваемый заманил жертву в свою квартиру на шестом этаже, пообещав подарить игрушки. Во время нападения он заткнул девочке рот и изнасиловал. После чего нанес смертельный удар ножом. Чтобы скрыть преступление, мужчина выбросил тело через окно в вентиляционный канал здания.
«Во время сексуального насилия он заткнул ей рот кляпом, и она потеряла сознание. Чтобы убедиться, что она мертва, он взял кухонный нож и ударил ее в шею, затем избавился от ее тела, выбросив его в воздуховод здания через открытое окно на шестом этаже», — говорится в сообщении.
Решающими для раскрытия дела стали показания двух детей, которые видели, как обвиняемый уводил девочку. При обыске в квартире подозреваемого полиция обнаружила окровавленную одежду. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате ножевого ранения.
Ранее суд в Москве приговорил 65-летнего американца Дэвида Томаса Барнса к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над собственными детьми. В период с 2014 по 2018 года он насиловал своих детей, приезжавших к нему в гости в Техас. В Россию он прибыл по туристической визе.