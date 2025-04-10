iPhone может подорожать до 3500 долларов из-за решения Трампа

Одним из ярких примеров стал iPhone. Если Apple перенесёт производство в США, стоимость смартфона может вырасти до $3500, считает Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, подобное перемещение потребует не только миллиардных инвестиций, но и нескольких лет — для воспроизведения всей производственной экосистемы, которая десятилетиями формировалась в Азии.
Сейчас около 90% всех iPhone собираются в Китае, а ключевые компоненты — от экранов до чипов — поставляют компании из Тайваня и Южной Кореи. Попытка перенести даже 10% цепочки поставок в США обойдётся Apple примерно в $30 млрд и займёт три года.
Кроме того, по оценкам аналитиков, цены на устройства Apple могут вырасти на 30−43%, даже если производство останется в Азии, но компания начнёт перекладывать тарифные издержки на покупателей.
Apple уже объявила о планах вложить $500 млрд в американскую экономику в течение четырёх лет, чтобы частично смягчить влияние тарифов. Однако аналитики предупреждают: именно Apple, как технологический гигант с глубокой зависимостью от международной логистики, окажется в центре «тарифного урагана».
Напомним, глава Белого дома 2 апреля объявил о новой системе торговых тарифов для государств, которые импортируют в Штаты свои товары. Китаю досталось основательно — на его товары установили тарифы в 104%. Пекин ответил симметрично, повысив пошлины на товары из Штатов до 84%. Американский президент в свою очередь поднял планку до 125%.