iPhone может подорожать до 3500 долларов из-за решения Трампа

Одним из ярких примеров стал iPhone. Если Apple перенесёт производство в США, стоимость смартфона может вырасти до $3500, считает Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, подобное перемещение потребует не только миллиардных инвестиций, но и нескольких лет — для воспроизведения всей производственной экосистемы, которая десятилетиями формировалась в Азии.