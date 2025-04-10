Ликсутов рассказал о расширении динамического тарифа на парковку в Москве

«У нас не так давно запустился пилотный проект с динамическим тарифом. Пока это пять улиц, где тариф меняется от нуля, когда парковочные места все свободны, до достаточно высокого показателя, когда свободных парковочных мест вообще нет. Эксперимент показал снижение загрузки именно в часы пик парковочных мест», — сказал Ликсутов.