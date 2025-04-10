Эксперт назвала основания для прекращения социальных выплат

Частая причина для отказа — превышение дохода. В расчет включают не только зарплату, но и пенсии, стипендии, алименты, пособия, доходы по вкладам, от аренды имущества, самозанятости и т.п. Если соответствуют доходы, может быть превышение планки по количеству имущества.