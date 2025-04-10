Фонд Потанина вложился в создание важнейшей технологии современности в России

Отмечается, что в результате сделки «Восход» получил 40,7% в капитале НДТ. Саму компанию оценили в 2,5 млрд рублей. Несмотря на убыток компании в 500,3 млн рублей по итогам прошлого года, ожидается, что новые инвестиции помогут значительно усилить ее позиции на рынке электроники благодаря уникальной технологии производства алмазных пластин.