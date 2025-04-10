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На красноярском Татышеве открылся прокат велосипедов и роликов. Цены выросли

В красноярском Татышев-парке накануне стартовал сезон летнего проката.

Источник: Аргументы и факты

Несмотря на переменчивую погоду в Красноярске, в Татышев-парке накануне стартовал сезон летнего проката. В павильонах уже можно взять в аренду велосипеды, ролики, велорикши и другой спортивный инвентарь.

В дирекции парка рассказали о ценах на прокат в этом сезоне. В среднем они выросли с прошлого года на 100 рублей:

велосипед: взрослый — 400 рублей за час, детский — 300 рублей за час; роликовые коньки: взрослые — 400 рублей за час, детские — 300 рублей за час; электросамокат — 700 рублей за час; велорикша — 700 рублей за час; веломобиль: взрослый — 600 рублей за час, детский — 400 рублей за час.

Однако представители Татышев-парка отметили, что цены и ассортимент в разных павильонах немного варьируются, поэтому актуальную стоимость нужно уточнять на месте.

Также красноярцам напомнили о правилах поведения на острове: гостей просят быть внимательными и взаимовежливыми, а также соблюдать разметку для безопасности движения.