На красноярском Татышеве открылся прокат велосипедов и роликов. Цены выросли

Несмотря на переменчивую погоду в Красноярске, в Татышев-парке накануне стартовал сезон летнего проката. В павильонах уже можно взять в аренду велосипеды, ролики, велорикши и другой спортивный инвентарь.
В дирекции парка рассказали о ценах на прокат в этом сезоне. В среднем они выросли с прошлого года на 100 рублей:
велосипед: взрослый — 400 рублей за час, детский — 300 рублей за час; роликовые коньки: взрослые — 400 рублей за час, детские — 300 рублей за час; электросамокат — 700 рублей за час; велорикша — 700 рублей за час; веломобиль: взрослый — 600 рублей за час, детский — 400 рублей за час.
Однако представители Татышев-парка отметили, что цены и ассортимент в разных павильонах немного варьируются, поэтому актуальную стоимость нужно уточнять на месте.
Также красноярцам напомнили о правилах поведения на острове: гостей просят быть внимательными и взаимовежливыми, а также соблюдать разметку для безопасности движения.